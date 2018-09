Esporte Goiás confirma problema muscular de Rafinha e poupa atacante contra o Boa Atacante é o terceiro desfalque do alviverde para enfrentar rival mineiro pela 26ª rodada da Segundona

O atacante Rafinha está fora do time do Goiás para o jogo contra o Boa, nesta sexta-feira (7), em Varginha, pela 26ª rodada da Série B. O clube informou que o jogador "teve uma contratura muscular posterior na coxa direita" e, apesar do tratamento, foi reavaliado nesta quinta-feira (6) e será poupado na partida. Rafinha é o terceiro desfalque do Goiás para enfren...