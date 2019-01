Esporte Goiás confirma e nova Serrinha será inaugurada na 2ª rodada do Goianão Federação ainda não alterou o local do jogo, mas alviverde prepara a casa para receber a partida do dia 24 de janeiro

A nova Serrinha, que teve a capacidade ampliada de 6.467 pessoas para cerca de 12,5 mil torcedores, será inaugurada na 2ª rodada do Campeonato Goiano, no dia 24 (quinta-feira), em partida em que o Goiás enfrenta o Novo Horizonte. O estádio entrou em reforma no início de 2018 e foi preparado para ser utilizado na Série B do Brasileiro, mas o Goiás descartou a poss...