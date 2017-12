Goiás confirma contratação do volante João Afonso

O Goiás oficializou o terceiro nome para a temporada de 2018, trata-se do volante João Afonso, de 22 anos. Natural de Criciúma, o jogador chega com contrato de um ano com o esmeraldino. Além dele, a diretoria já anunciou o zagueiro Eduardo Brock, ex-Paraná e o goleiro Marcos, ex-Atlético.

O volante foi formado na base do Inter e subiu ao profissional em 2013, onde disputou 10 jogos com a camisa colorada. Já em 2015, o jovem foi emprestado para a Chapecoense, mas também não teve muitas oportunidades. João Afonso também jogou pelo Criciúma e nessa temporada defendeu o Brasil de Pelotas, onde disputou 43 jogos, com a camisa Xavante e marcou um gol.

Além dos três nomes já oficializados, o Goiás também está encaminhado com mais dois jogadores, os meias Tomás, que defendeu o Sport, na Série A e o Giovanni, que disputou a Série B pelo Náutico.