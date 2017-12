Goiás chama torcida para escolher nome de mascote "mais robusto"

Nesta semana, o departamento de marketing do Goiás pretende abrir espaço aos sócios do clube para a escolha do nome da mascote do clube. O periquito continua como o símbolo oficial, mas ganhará nova identidade e terá uma imagem “mais robusta”, de acordo com o diretor de marketing do Goiás, João Grego. Uma agência de marketing trabalha a elaboração da nova imagem e, a partir dela, os esmeraldinos definirão o nome. A agência, informa João Grego, é a que elaborou o Canarinho Pistola, a mascote repaginada da seleção brasileira.

A escolha terá um processo rápido. Os sócios-torcedores, como forma de serem valorizados, sugerirão os nomes. Depois, o marketing do Goiás vai colocá-los nas redes sociais que o clube utiliza - Twitter, Instagram e Facebook -, além do site oficial, para que os torcedores possam opinar sobre o nome de batismo do periquito. A ideia é abrir a votação a partir de cinco sugestões.

A ideia já movimenta os torcedores, segundo João Grego. Há proposições de nomes já apontadas, como Arlindão, em alusão a um dos torcedores símbolos do Goiás, Arlindo Marques, que morreu em 2012. Era costume dele ir aos jogos com papagaios também batizados, geralmente com nomes de jogadores. Entre a torcida, era chamado de “Seu Goiás.” A torcedora Tia Fia também inspirou a sugestão de Tio Fio. Outro nome sugerido foi Pequirito, valorizando o pequi, fruto representativo do cerrado goiano e que cria um trocadilho com periquito.

O marketing do Goiás também projeta, no Goianão, ter as equipes de trabalho em todos os jogos, inclusive no interior. A meta é fazer ações sociais e movimentar os esmeraldinos que residem em outros municípios, além de Goiânia.