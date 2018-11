Esporte Goiás buscará menos dependência da TV

Goiano com a maior possibilidade de conquistar uma vaga na Série A do ano que vem - o que pode ocorrer neste fim de semana -, o Goiás já começou a planejar seu futuro com os cofres cheios. A cota de TV é a que tem mais influência, representando cerca de 70% da receita total do clube, segundo o departamento de marketing. Subindo para a Série A, mesmo com o aumento dos valo...