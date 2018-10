Depois da folga no final de semana, o Goiás retorna aos trabalhos nesta segunda-feira (8) visando o próximo confronto da equipe esmeraldina na Série B. Diante do Juventude, o time goiano, que é o 2º colocado da competição nacional com 50 pontos, terá dois tabus para quebrar e o status de melhor visitante da Série B para manter.

Desde 2010, quando venceu o Grêmio por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana, o Goiás não vence jogando no Rio Grande do Sul. Foram 14 jogos desde o triunfo na competição continental, da qual o clube goiano foi vice-campeão, sendo 11 derrotas (atual sequência de nove reveses consecutivos) e três empates.

Contra o Juventude, o Goiás não vence desde 2003. Foram cinco partidas no período, com três vitórias do clube gaúcho e duas igualdades. As estatísticas, porém, não assustam o elenco esmeraldino. O único pensamento é de vencer o adversário alviverde, esquecendo o passado. “Já mostramos que temos força para ganhar fora (de casa) e vamos trabalhar nos próximos dias para buscar essa vitória”, avisou o atacante Lucão, artilheiro da Série B com 13 gols.

Atuar fora de casa, inclusive, tem feito bem para o Goiás. A equipe não se intimida jogando longe dos seus domínios e defende, na 31ª rodada da Série B, o status de melhor visitante da competição, com 52,4% de aproveitamento. O Figueirense aparece na sequência com 51,1% e Avaí e Ponte Preta, com 48,9%.

Na opinião do meia Giovanni, os números e atuações do Goiás, que cresceram nas últimas rodadas, deixam os rivais mais defensivos, o que faz com que os jogos fiquem mais complicados. “Vamos focar nesta semana de trabalho para achar soluções para entrar nas defesas adversárias. De maneira inteligente vamos ter um bom trabalho para vencer fora de casa”, frisou o jogador do Goiás, que realizou 47 jogos na temporada e é o segundo atleta esmeraldino que mais entrou em campo em 2018 pelo clube - David Duarte lidera, com 48 partidas.

Se do lado esmeraldino jogar fora de casa é um fator positivo, para o Juventude atuar diante do seu torcedor não é algo bom. O clube é o pior mandante da Série B, com 31% de aproveitamento. O time de Caxias do Sul não vence um duelo no Alfredo Jaconi desde o dia 21 de julho, quando derrotou o CRB, por 1 a 0, na 16ª rodada da competição.