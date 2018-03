Goiás bate recorde de público

Se o torcedor do Goiás não havia comparecido em bom número nas partidas anteriores - à exceção do clássico contra Vila Nova, no Estádio Olímpico - o time alviverde era mandante - e na vitória sofrida sobre o Boa Esporte, nos pênaltis, o que se viu ontem foi um comportamento diferente. Houve quebra de recorde de público neste ano, no futebol goiano - foram 15.267 pagantes...