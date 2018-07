Esporte Goiás bate o Oeste no Olímpico e volta a ficar próximo do G4 da Série B Equipe esmeraldina venceu o time rubro-negro neste sábado (28), com gol de Renato Cajá nos minutos finais da partida válida pela 18ª rodada

O Goiás venceu o Oeste pela 18ª rodada da Série B. O time esmeraldino bateu a equipe paulista por 1 a 0, com gol marcado aos 45 minutos do 2º tempo e voltou a se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados (G4) da 2ª Divisão. O único gol da partida foi marcado pelo meia Renato Cajá, com belo chute do jogador, após jogada individual. O resultado não coloca o Goi...