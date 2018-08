Esporte Goiás bate o Figueirense e alcança o paraíso Alviverde sai perdendo para o time catarinense, mas vira a partida fora de casa e passa a ocupar a zona de acesso

Foi com emoção, muita insistência e uma dose de oportunismo que o Goiás conquistou a vaga no grupo dos quatro primeiros colocados (G4) da Série B do Brasileiro. Diante do Figueirense, na noite desta sexta-feira, o alviverde venceu de virada, por 2 a 1, em Florianópolis, no Estádio Orlando Scarpelli e chegou à 3ª colocação. Assim, o Goiás não pode mais sair do G4 nest...