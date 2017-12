Goiás avança na Copa de Seleções Sub-20

A seleção goiana avançou à fase quartas de final da Copa de Seleções Estaduais Sub-20. O time comandando pelo técnico Raphael Miranda, venceu, neste domingo (3), a seleção da Bahia, por 2 a 1 e garantiu a 1ª colocação do Grupo 8 da competição.

Os gols da partida foram marcados por Gustavo e Cardoso (Goiás) e Kaynan (Bahia). A partida foi realizada no estádio Hailé Pinheiro.

Na fase mata-mata, a seleção goiana enfrenta o time de São Paulo, que terminou na colocação mais alta do Grupo 1. De acordo com o regulamento, o duelo decisivo será realizado com mando de campo da seleção melhor colocada no ranking das federações brasileiras, no caso em São Paulo.

O duelo decisivo será realizado no próximo domingo, dia 10, ainda com horário a ser definido. O vencedor da partida encara, na fase semifinal, a seleção classificada do confronto entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.