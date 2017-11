Goiás aprova mudanças no estatuto e confirma fim à reeleição

O Goiás realizou nesta sexta-feira (24) uma reunião extraordinária de seu Conselho Deliberativo que definiu mudanças em seu estatuto. Os conselheiros votaram e decidiram ampliar o tempo de mandato do presidente executivo de dois para três anos, com o fim da possibilidade de reeleição. Além disso, mudanças na composição da presidência foram confirmadas, com a instituição de cinco vices, ao invés de dois, como ocorre atualmente.

“As mudanças, no estatuto; de sócio para associado, é uma tendência nacional, que já acontece em diversos clubes do Brasil. O Goiás está indo na mesma linha”, explicou o presidente Marcelo Almeida.

Com a nova composição da presidência, os vices terão atribuições específicas. O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, confirmou que os cinco setores são: jurídico, financeiro, futebol, administrativo e esportes olímpicos. “É uma mudança basicamente de nomenclatura. O diretor financeiro terá agora um vice-presidente do departamento financeiro e por aí vai. Estamos acompanhando as mudanças de nível nacional”, comentou Marcelo Almeida.

A principal alteração, de tempo de mandato da presidência, que será estendida ao Conselho Deliberativo, é vista como positiva pelo dirigente esmeraldino. Na visão do presidente do Goiás, o processo de reeleição costuma ser desgastante. “Dois anos é pouco, quatro é muito. Acredito que três anos é um tempo suficiente para um presidente colocar a casa em ordem”, frisou Marcelo Almeida, que assume seu mandato à frente do Goiás em janeiro de 2018.