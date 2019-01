Esporte Goiás apresenta profissionais que integrarão a comissão técnica de Maurício Barbieri O clube começa a temporada oficialmente no dia 20 de janeiro, na estreia do Goianão, contra o Goiânia

O Goiás começou nesta segunda-feira (2) a pré-temporada e o clube apresentou os profissionais que estarão lado a lado com Maurício Barbieri na preparação do elenco para o Goianão, Copa do Brasil e Brasileiro. Gustavo Araújo, preparador físico, Felipe Lucena, auxiliar técnico, e Guilherme Lucrecio, analista de desempenho, revelaram os motivos de virem para o esmeraldino e...