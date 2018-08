Esporte Goiás apresenta novos uniformes e estreia será nesta terça-feira Direção esmeraldina realizou um desfile antes do jogo contra o São Bento, pela Série B

Antes da bola rolar para Goiás e São Bento, a direção do time esmeraldino realizou um desfile no Estádio Olímpico para apresentar os novos uniformes de jogo do clube alviverde, que serão utilizados a partir desta rodada da Série B. O desfile ocorre à beira do gramado. A estreia do novo manto será nesta terça-feira, contra o São Bento. A coleção valoriza ícones region...