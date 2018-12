Esporte Goiás aposta no novo, mas com bagagem Aos 37 anos, Maurício Barbieri (foto) assume o comando do alviverde com perfil de estudioso e boas experiências

Dedicado, bom de grupo, competitivo, perfeccionista e estudioso. Esses foram os adjetivos usados por quem já trabalhou com o novo treinador do Goiás, Maurício Barbieri, para descrevê-lo. Com apenas 37 anos, o comandante aceitou um dos maiores desafios de sua carreira: ajudar o time esmeraldino a resgatar espaço no cenário nacional após três anos amargurando a Série B do Ca...