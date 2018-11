Esporte Goiás anuncia que Ney Franco não fica para a próxima temporada Treinador comandou o clube em 34 partidas, com 18 vitórias, 5 empates e 11 derrotas

Um dos responsáveis pela campanha do Goiás na Série B, que resultou no acesso à Série A, o técnico Ney Franco não fica no Goiás para a próxima temporada. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (26) pelo clube esmeraldino. A negociação do Goiás para renovar com o técnico Ney Franco durou pouco. O clube afirmou, após o último jogo da Série B, que a manute...