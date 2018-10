Esporte Goiás anuncia que ingressos para partida contra o Avaí estão esgotados Clube afirmou que vendeu 12.687 bilhetes para o jogo da noite desta sexta-feira (26)

Os ingressos para a próxima partida do Goiás pelo Campeonato Brasileiro Série B, contra o Avaí, estão esgotados. A expectativa é de que o jogo tenha o maior público pagante do time alviverde na competição. Até o momento o maior público do clube goiano na Série B foi no jogo contra o Coritiba, no Olímpico. Neste jogo o Goiás perdeu por 1 a 0, e o número de pagant...