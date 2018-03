Goiás anuncia promoção para levar torcedor para decisão da Copa do Brasil

O torcedor do Goiás que for nesta quarta-feira (7) ao Serra Dourada, para acompanhar o duelo do time esmeraldino contra a Anapolina, pelo Campeonato Goiano, pode garantir uma passagem, ingresso e hospedagem para o segundo jogo entre Goiás e Coritiba, pela 3ª fase da Copa do Brasil.

Segundo o departamento de marketing do Goiás, a ação, em conjunto com um patrocinador do clube, vai levar para Curitiba um torcedor e um(a) acompanhante para acompanhar o jogo decisivo entre os clubes alviverdes. O confronto acontece na próxima quarta-feira (14), às 19h30, no Couto Pereira.

Para concorrer a passagem de ida e volta com o time (nos mesmos voos), hospedagem no mesmo hotel e assistir o duelo no Estádio Couto Pereira, o torcedor do Goiás deve comprar um ingresso para o jogo contra a Anapolina, nesta quarta-feira (7), às 21h45, no Serra Dourada e guardar o canhoto do bilhete. No intervalo da partida, um torcedor será sorteado e terá a experiência de acompanhar a delegação esmeraldina no confronto válido pela 3ª fase da Copa do Brasil.

Ingressos de cortesia não serão aceitos no sorteio. A equipe esmeraldina joga pelo empate para avançar de fase na competição nacional. Contra a Anapolina, o Goiás pode garantir vaga na semifinal do Campeonato Goiano. Uma vitória sobre o rival anapolino garante o time alviverde na 2ª fase do Goianão.