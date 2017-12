Goiás anuncia contratação do goleiro Marcos, ex-Atlético

O Goiás oficializou nesta sexta-feira mais uma contratação para a temporada 2018, o goleiro Marcos, ex-Atlético, será um dos quatro goleiros da equipe esmeraldina no próximo ano.

Marcos, que tem 24 anos, assinou com o Goiás por três temporadas. Neste ano, o defensor atuou pelo Atlético em 11 oportunidades. Ao todo, desde 2015, ele jogou em 25 jogos pela equipe rubro-negra.

O jogador foi um dos destaques do Dragão na reta final da Série A. Sua última partida foi na derrota para o São Paulo, por 1 a 0, em confronto válido pela 32ª rodada. Marcos foi afastado do elenco após assinar pré-contrato com o rival Goiás.

Além de Marcos, o time alviverde terá a disposição para a posição os goleiros Marcelo Rangel, Matheus e Paulinho. Os dois últimos da base esmeraldina.

Marcos é o 4º reforço do Goiás. Ele se junta ao zagueiro Eduardo Brock, o meia Thomás e o lateral-direito Renato, que são os nomes confirmados para defender o Goiás em 2018.