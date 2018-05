Esporte Goiás anuncia contratação do executivo de futebol José Carlos Brunoro Executivo chega para ser consultor estratégico no Verdão

O Goiás anunciou na manhã desta terça-feira (29) a contratação do executivo de futebol José Carlos Brunoro para ser consultor estratégico do clube. Brunoro chega para fazer uma função paralela a do diretor de futebol, Túlio Lustosa, e assessorar os departamentos dentro do clube. Com mais de 45 anos de futebol, Brunoro ficou marcado em seu trabalho como execut...