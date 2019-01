Esporte Goiás anuncia chegada de Marlone por empréstimo Meio-campo, vinculado ao Corinthians, fica na Serrinha até o fim da temporada

O meio-campo Marlone, de 26 anos, foi oficialmente anunciado, na tarde desta quinta-feira (3), como novo reforço do Goiás. Marlone é novo reforço do #MaiorDoCentroOeste e já está concentrado com os companheiros de equipe na pré-temporada esmeraldina. https://t.co/S9ipMqa3pH pic.twitter.com/FLVnsOhzwv — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) 3 de janeiro d...