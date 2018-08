Esporte Goiás anuncia aumento de valores dos ingressos para sequência da Série B Novos valores já começarão a valer na partida de abertura do 2ª turno, contra o CSA

Em pronunciamento na manhã desta quarta-feira (01), o Goiás anunciou o aumento dos valores dos ingressos para a sequência da Série B. Com os jogos acontecendo no Olímpico, os ingressos custam R$20,00 a inteira e R$10,00 a meia. A partir do jogo contra o CSA, pela 20ª rodada, os valores serão de R$40,00 a inteira e R$20,00 a meia entrada. A promoção com a TimeMania seguirá v...