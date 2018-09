Esporte Goiás alcança 1ª meta na Segundona A 11 rodadas do fim da competição, alviverde exorciza fantasma do rebaixamento, que o assombrou anteriormente

Foi com uma vitória conquistada em um clássico decisivo contra o Atlético que o Goiás chegou aos 45 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro e atingiu a projeção inicial para se livrar do rebaixamento. Apesar dessa não ser uma marca a ser comemorada, o torcedor esmeraldino não via o time alcançar essa pontuação de forma tão tranquila desde que foi rebaixado à Segundona, em...