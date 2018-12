Esporte Goiás ainda sonha com atacante Copete, do Santos Clube alviverde e jogador possuem acordo bem encaminhado, mas aguardam liberação do Peixe; desfecho deve acontecer esta semana

O Goiás sonha em qualificar ainda mais seu ataque para a temporada 2019, que já conta com Brenner e Júnior Brandão como reforços. O atacante Copete, do Santos, ainda está nos planos da diretoria esmeraldina. Segundo o vice-presidente alviverde, Mauro Machado, clube e jogador possuem conversas bem adiantadas. "Com o Copete dependemos da diretoria do Santos. Acredi...