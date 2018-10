Esporte Goiás adota postura neutra em polêmica Após controvérsia de Léo Sena e Elyeser, diretor revela conversa. Vice-presidente minimiza caso

A repercussão negativa gerada pelas postagens dos jogadores do Goiás Léo Sena e Elyeser em suas redes sociais, após a eleição de domingo, fez com que a diretoria esmeraldina reagisse. Segundo o diretor de futebol do clube, Túlio Lustosa, ele conversou em tom de orientação com os atletas e acredita que a situação não resultará em um ambiente ruim dentro do elenco....