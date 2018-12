Esporte Goiás admite interesse em repatriar Júnior Brandão Com Lucão distante, Goiás tenta contratação de Júnior Brandão, que marcou 13 gols nesta temporada

Desejo antigo da diretoria, o nome do atacante Júnior Brandão, de 22 anos, voltou a ganhar força no Goiás. Com a renovação de Lucão cada vez mais distante, o centroavante, que está no Ludogoretz Razgrad, da Bulgária, pode ser reforço no alviverde para 2019. Júnior Brandão ganhou destaque no Campeonato Goiano deste ano com a camisa do Iporá e chegou a acertar verbal...