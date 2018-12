Esporte Goiás admite conversas com Rafael Sobis e sonha com jogador para 2019 Diretor de futebol alviverde, Túlio Lustosa, espera desfecho do atacante com o Cruzeiro para continuar negociações

O Goiás sonha com o atacante Rafael Sobis, de 33 anos, para 2019. Segundo o diretor de futebol, Túlio Lustosa, o clube já conversou com o empresário do jogador, Jorge Machado, e mostrou ter interesse em contar com o atleta. O alviverde aguarda uma resolução do atacante com o Cruzeiro, time com o qual tem contrato até o fim do ano que vem, para dar continuidade às conversas. "A situaç...