Esporte Goiás acerta com zagueiro William, ex-Luverdense O jogador já está em Goiânia e realizará exames médicos nesta terça-feira (26)

O Goiás acertou com o zagueiro William, de 22 anos, que defendeu por último o Luverdense. O jogador já está em Goiânia e realizará exames médicos nesta terça-feira (26). Caso passe, o jogador assinará contrato definitivo até o fim do ano com possibilidade de renovação. Além do Luverdense, William já passou também pelo Juventude e Concórdia. Mas foi no time de Mat...