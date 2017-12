Goiás acerta com Rafinha, que estava no Brasil de Pelotas

O alviverde continua se movimentando no mercado da bola. Após anunciar oficialmente o volante João Afonso, o time também está próximo de acertar com o meia Rafinha, que vem do Brasil de Pelotas. O jogador de 25 anos deve acertar com o esmeraldino por duas temporadas.



Natural de São Paulo, o meia foi formado no Osasco Audax/SP e teve passagens pela base do Porto/POR. Já no profissional, o jogador atuou por Ponte Preta, Guaratinguetá, Atlético/PR, Ceará e por último defendeu o Xavante na Série B. Na equipe gaúcha, Rafinha disputou 30 partidas e marcou 9 gols.

O meia já chega com prestígio do treinador, já que ele trabalhou com Hélio dos Anjos em 2015, no ABC. Além do jogador, o Goiás já possui cinco nomes para o meio de campo: Léo Sena, Tiago Luis, Talles, Tomás e Giovanni, os dois últimos ainda não foram oficializados, mas já possuem um acordo com o alviverde.