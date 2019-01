O Goiás acertou a contratação de seu 11° reforço para a disputa da Série A. O nome da vez é o meia-atacante Marcinho, de 23 anos, que estava no Athletico Paranaense, pelo qual foi campeão da Copa Sul-Americana, e pertence ao São Bernardo.

O time esmeraldino adquiriu 50% de seus direitos e o jogador chega com contrato de três anos. Marcinho passou pelas categorias de base da Ponte Preta e Corinthians e jogou no Remo, São Bernardo (time que detém os outros 50% do jogador) e São Paulo antes de chegar ao Atlhetico-PR.

Marcinho também chegou a disputar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Vila Nova. O jogador é goiano, de Itauçu.

O jogador é o terceiro reforço para o sistema ofensivo, que também recebeu os atacantes Brenner e Júnior Brandão, que chegaram esta temporada. O setor tem como remanescentes Michael, Rafinha, Ricardo Verza e Jacó, que deve ser emprestado. Marcinho deve se apresentar nos próximos dias.

O Goiás se reapresentou nesta quarta-feira (2) para iniciar a pré-temporada e ficará dez dias concentrado para intensificar os trabalhos físicos para o início do Campeonato Goiano. O alviverde estreia contra o Goiânia, no Serra Dourada, dia 20 de janeiro.