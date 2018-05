Esporte Goiás acerta com lateral esquerdo, ex-Atlético Ernandes defendeu o Ceará no início deste ano; jogador chega com contrato até dezembro e tem no currículo passagem por Atlético-GO

O Goiás acertou a contratação do lateral esquerdo Ernandes, de 30 anos, que defendeu o Ceará no início deste ano. O jogador está apalavrado com o Alviverde e chega para assinar contrato até o fim do ano caso passe nos exames médicos. Ernandes realizou 12 partidas este ano com a camisa do Ceará, sendo que apenas uma foi na Série A do Campeonato Brasileiro (contra o Sant...