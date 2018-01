Goiás acerta com lateral direito, ex-Vitória

Após contratar o lateral direito Alex Silva, de 23 anos, cedido pelo Atlético (MG), o Goiás está fechando a contratação de outro jogador daquela posição. Trata-se de Caíque Sá, de 25 anos, que está vinculado ao Joinville (SC), mas que disputou a Série A do Brasileiro pelo Vitória, no ano passado.

"Verbalmente, está tudo acertado. Digo que está 99% certo. Não posso dizer 100% porque, agora, depende da documentação oficial", explicou, por telefone, o representante do jogador, Luciano Rego, que está em Salvador.



Segundo ele, o jogador aguarda a oficialização do negócio para viajar para Goiânia e, então, se apresentar ao Goiás. "Ele (Caíque Sá) fez uma excelente Série A. Vocês vão se surpreender quando ele estiver jogando", afiançou Luciano Rego. O jogador interessava ao Vitória para continuar no clube. Porém, não houve acerto.

Gestor de futebol, Túlio Lustosa confirmou o interesse pelo jogador, mas, como ele tem sido comedido ao anunciar contratações, disse que a negociação estava avançada.

Com a contratação de Alex Silva e o acerto com Caíque Sá, o elenco do alviverde passa a ter quatro jogadores na posição: o prata da casa Everton e o boliviano Saavedra. Para eles, fica diminuído o espaço no time.