Esporte Goiás acerta com atacante que tem passagem pela seleção brasileira sub-20 Giovanny, de 21 anos, chega por empréstimo do Athletico Paranaense

O Goiás acertou com mais um atacante para a disputa da temporada 2019. A bola da vez é o atacante Giovanny, de 21 anos, que chega por empréstimo do Athletico Paranaense. O jogador atua pelos lados do campo, característica que a diretoria buscava para reforçar o sistema ofensivo, que conta apenas com Michael, Leandro Barcia e Marcinho para a função. O jogador já est...