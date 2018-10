Esporte Goiás é dominado e cai para o Avaí em casa Time esmeraldino sofre derrota por 3 a 0, mas segue no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro

Em casa, com o estádio lotado, o Goiás foi surpreendido pelo Avaí e sofreu derrota por 3 a 0, nesta sexta-feira, no Olímpico. Com a derrota, o time esmeraldino ainda segue no grupo de acesso à Série A (G4), mas caiu para a 4ª colocação, com 53 pontos, ao ser ultrapassado pelo Avaí, que assumiu a vice-liderança com 55 pontos. Com dois gols em cinco minutos, o Avaí...