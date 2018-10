Esporte Goiás é derrotado pelo CRB, mas segue no G4 Time esmeraldino joga mal, é dominado grande parte do jogo e perde a invencibilidade de cinco jogos consecutivos

O Goiás foi até o Estádio Rei Pelé, em Maceió, na noite desta sexta-feira (19) e viu o CRB vencer pelo placar de 2 a 0. O time esmeraldino jogou abaixo dos últimos jogos e foi dominado pelo adversário grande parte do duelo. Os gols do CRB foram marcados por Iago e Luiz Otávio, ambos no 2º tempo. O 1º tempo no Estádio Rei Pelé foi marcado pelo amplo domínio do CRB...