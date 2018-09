Esporte Giovinazzi será parceiro de Raikkonen na Sauber na próxima temporada da Fórmula 1 Jovem piloto italiano terá a oportunidade de correr em 2019 pela primeira vez na carreira como piloto titular

A Sauber anunciou oficialmente nesta terça-feira (25) que o italiano Antonio Giovinazzi será o parceiro de equipe do finlandês Kimi Raikkonen na próxima temporada da Fórmula 1. O piloto de 24 anos foi confirmado como substituto do monegasco Charles Leclerc, recém-contratado pela Ferrari para formar dupla titular com o alemão Sebastian Vettel. Atual piloto reserv...