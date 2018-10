Esporte Giovanni destaca dificuldade de enfrentar times da parte de baixo da tabela Equipe esmeraldina encara o Juventude, 16º colocado, nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

O Goiás segue a preparação para encarar mais um difícil duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (12), o time vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude, pela 31ª rodada. O adversário, no momento, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento (16º colocado) e luta para conseguir reagir dentro da competição. Apesar deste contraste na tabela...