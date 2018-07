Esporte Gilvan é relacionado. Walter não joga

O Atlético traçou a meta de vencer os últimos três jogos do 1° turno e, para ter sucesso, terá de triunfar sobre o CSA, nesta segunda-feira (23), no Olímpico. São Bento e Paysandu serão os outros adversários do time rubro-negro no complemento da primeira metade da competição nacional. “Queremos manter a regularidade na competição. Conquistamos um padrão de jogo, va...