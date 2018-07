Esporte Gilvan é reapresentado no Dragão e destaca que voltou para jogar O defensor defendeu o Dragão no ano passado, na Série A e ao final da temporada se transferiu para o futebol da Romênia

Após passar o primeiro semestre no futebol da Romênia, no Cluj, o zagueiro Gilvan retornou ao Atlético com o objetivo de recolocar o rubro-negro na elite do futebol brasileiro. A primeira passagem do defensor no time campineiro foi no ano passado, onde disputou 24 partidas e marcou dois gols. "Minha passagem aqui foi muito boa, apesar de termos sido rebaix...