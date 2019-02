Esporte Gilsinho marca 1º gol no Goianão e comemora: 'sensação única e diferente' Ao vencer o Crac, Atlético se livra da pressão depois de perder clássico e antes de estrear na Copa do Brasil

Ao marcar seu primeiro gol no Goianão, Gilsinho comemorou o alívio em relação às cobranças em cima do Atlético, que venceu o Crac, neste sábado (9), no Antônio Accioly. “Estou feliz porque o time foi cobrado durante a semana pela derrota no clássico. Hoje (ontem), demos uma boa resposta com a vitória”, resumiu o atacante, que seguiu falando sobre ter balançado as redes. “É um...