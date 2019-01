Esporte Gilsinho luta contra o tempo para seguir no Dragão Atacante chega com vínculo até o final do Goianão, mas pretende ficar no clube até o fim da temporada

Um dos líderes do elenco do Atlético na conquista da Série B de 2016, o atacante Gilsinho retornou ao clube. Agora, aos 34 anos, ele chega com contrato curto, mas pretende ir mais longe pelo clube. "Seu eu merecer e fazer por onde para ficar para o Campeonato Brasileiro eu vou ficar", decretou. O jogador se inspira em sua passagem anterior para poder contribuir com o ...