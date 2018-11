Esporte Gilberto Júnior vai das críticas à conquista

O volante Gilberto Júnior chegou ao Goiás criticado, após disputar o Estadual pela Anapolina, mas logo ganhou a confiança do torcedor por causa da vontade dentro de campo. O suor deixado durante as rodadas da Série B foi recompensado com o acesso e o carinho do torcedor. “Sentir esse calor do torcedor é maravilhoso. É um sentimento inexplicável conseguir o acesso e ...