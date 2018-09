Esporte Gilberto Júnior evita favoritismo em clássico com o Atlético Apesar de duelo decisivo ser apenas com torcida do Goiás, volante esmeraldino destaca que clássico não tem favorito

O clássico deste sábado (15) entre Goiás e Atlético será apenas com a torcida esmeraldina. Esse fator vem pesando para que o time rubro-negro aponte o Goiás como o grande favorito para sair com os três pontos do Estádio Olímpico. Entretanto, o volante Gilberto Júnior destacou que o clássico será equilibrado e que o Goiás não entrará pressionado após perder para o...