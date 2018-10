A reta final de competição para o Goiás vem com um ar de decisão, uma vez que faltam apenas cinco jogos para o fim do Campeonato Brasileiro da Série B e o time alviverde precisa de três vitórias. Apesar de ocupar a 4ª colocação na tabela e ainda estar a na zona de classificação à Série A, os desempenhos nos últimos jogos colocaram em xeque o acesso.

A próxima partida soma mais uma dose de drama nesta reta final campeonato. O duelo será com o Criciúma, nesta quinta-feira (01), no Estádio Heriberto Hulse, às 19h15. O Goiás terá um tabu de peso para quebrar, sair com os três pontos e recuperar a confiança de seu torcedor. Em 30 anos, sendo 14 embates, o time esmeraldino nunca venceu a equipe catarinense no Heriberto Hülse.

"Vamos jogar nosso futebol. Os tabus estão aí para serem quebrados. Vamos dar nosso melhor para quebra-lo", destacou o jogador do Goiás, que ainda complementa acerca dos jogos dessa reta final de Série B. "Só depende de nós. É reta final, decisão. Todas as equipes vão vir para cima. Vamos conseguir o resultado positivo nesse próximo jogo".

Além do peso do tabu, um dos aspectos que mais preocupa os torcedores, desde o início da temporada, é a quantidade de gols sofridos pelo clube. Com 45 gols na Segundona, o Goiás é dono da pior defesa da Série B. Somente nos últimos três jogos, foram oito gols sofridos.

"Isso incomoda, é fato. Mas não traz desconfiança para a equipe, muito pelo contrário, isso faz a gente se unir mais, procurar ver onde erramos e consertar da melhor maneira", afirmou Gilberto Júnior.