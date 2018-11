Esporte Giaretta enaltece recuperação do ataque colorado em reta final de Série B Zagueiro também destacou importância de vencer o Criciúma, neste sábado (17), no Serra Dourada

Apesar de ainda sonhar com o acesso à Série A do futebol brasileiro, o Vila Nova sofreu durante toda a Série B com críticas relacionadas ao ataque. Das equipes que ainda são postulantes ao acesso nesta penúltima rodada da competição, o time colorado é o que tem menos gols marcados: 37. Ao contrário do sitema ofensivo, a defesa colorada sempre foi elogiada pela s...