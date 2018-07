Esporte Gianni Infantino exalta VAR e declara: 'Nunca mais teremos gol impedido' Presidente da Fifa comemora sucesso da implantação do sistema de árbitro de vídeo e promete melhorias

Comemorando o resultado da introdução da tecnologia no futebol, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, apontou nesta sexta-feira que "nunca mais" o esporte verá um gol impedido. Na coletiva de imprensa de encerramento da Copa do Mundo, em Moscou, o cartola destacou o êxito do sistema introduzido para o Mundial, conhecido como VAR. "É algo que foi aceito. Funcio...