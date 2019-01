Esporte Geovane destaca responsabilidade a mais em reencontro com Vila Nova Após ser contratado pelo Goiás no fim do ano passado, volante reencontrará o Tigre pela primeira vez

Após três temporadas consecutivas de destaque com a camisa do Vila Nova, o volante Geovane foi contratado pelo Goiás no fim do ano passado, clube que o revelou para o futebol. Conhecido pela disciplina técnica e liderança dentro de campo, Geovane se tornou um dos homens de confiança da torcida colorada, que ficou decepcionada com a transferência do jogador para o rival e...