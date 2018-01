Geovane acredita que o clássico será decidido nos detalhes

Após o empate na estreia, contra o Iporá, o Vila Nova se apresentou nessa sexta-feira (19), já pensando no próximo confronto, o clássico contra o Goiás, no domingo (21), às 17 horas, no estádio Olímpico. Os titulares ficaram apenas na academia, enquanto os jogadores reservas e os não relacionados foram para o campo.

Para o clássico, o treinador Hemerson Maria terá que corrigir alguns erros que o time comentou contra o Iporá e para o volante Geovane isso será fundamental para o time poder sair com um bom resultado. "Poderíamos ter dado mais ritmo, mais velocidade, pressionado mais o Iporá, porém foi o primeiro jogo. Mas o Hemerson (Maria) vai corrigir os erros e vamos para o clássico mais entrosados", frisou Geovane.

Mesmo com o empate do colorado e o rival tendo estreado com vitória, Geovane não acredita que tenha favorito nessa partida, ainda mais por ambas as equipes estarem no início do trabalho. "Nenhuma das duas equipes jogou bem na estreia, está equilibrado e em aberto. Clássico é jogo de detalhes e quem errar menos irá sair com a vitória", disse.

O volante também questionou a presenta apenas da torcida esmeraldina, que para ele o espetáculo que fica prejudicado. O bom é ver as torcidas cantando e as duas competindo quem faz a festa mais bonita e com torcida única fica ruim para o futebol", disse.