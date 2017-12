Genérico quer fazer sucesso no Dragão

Qualquer semelhança entre os cabelos do jogador Diego Silva Costa e do ex-goleiro Carlos Valderrama não é uma mera coincidência. O volante do Atlético, que também atua na lateral direita e como meia, é conhecido no mundo da bola como Diego Valderrama, por causa do cabelo enrolado e dos tons loiros. O apelido faz parte do dia a dia do jogador de 23 anos desde 2015, ...