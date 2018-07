Esporte Gastón ressalta necessidade de Vila vencer em casa e descarta rivalidade local O colorado não vence como mandante desde a 3ª rodada da Série B, em 6 partidas foram 5 empate e uma derrota

Um dos grandes trunfos do Vila Nova nos últimos anos na Série B tem sido a força do time fora de casa. Nesta Segundona, o clube tem a terceira melhor pontuação como visitante, são 16 pontos, em 30 disputados. Porém nos últimos dois jogos, o clube colorado não conseguiu ter êxito, acabou derrotado por Figueirense e Criciúma, mas a equipe quer acabar com qualquer dúvida s...