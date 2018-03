Gastón destaca que derrota para Aparecidense foi justa e o Vila precisa aprender com os erros

Após 13 partidas invicto, o Vila Nova conheceu a primeira derrota na temporada, para a Aparecidense, por 3 a 1 e o time que vinha de 4 empates consecutivos, agora está há 5 partidas sem vencer. Porém, o time quer acabar com isso já na próxima rodada, quando encara o Itumbiara, no estádio JK, na quarta-feira (7).

Em relação a derrota para a Aparecidense, os jogadores do Vila destacaram que é passado, mas sabem que não podem errar novamente e precisam acertar no próximo jogo. "Foi uma derrota que não teve a cara do Vila, não fizemos por merecer e o resultado acabou sendo justo. Agora temos de trabalhar e voltar a jogar contra o Itumbiara", disse o lateral Gastón.

O uruguaio também fez questão de ressaltar que o grupo não pode deixar a desconfiança chegar no OBA e que eles precisam continuar mantendo o bom trabalho que vinha sendo feito, para isso, eles precisam dar a resposta no duelo contra o Gigante da Fronteira.

"O Itumbiara foi montado para brigar lá em cima, então precisamos prestar atenção nesse jogo. Eles estão pressionados e precisam vencer o jogo, mas nós também. Cada um tem seus objetivos e independente do que eles estão pensando, temos de ir lá e buscar os três pontos", destacou Gastón.

O Vila Nova caiu para a 3ª colocação do Grupo B, com 18 pontos, mas permanece dentro do grupo que avança para a semifinal do Estadual. Já o Itumbiara está uma posição abaixo do colorado, com 7 pontos.